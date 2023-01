Il procuratore di Adopo Yvan Le Mée, ha parlato del suo assistito, eroe di San Siro che potrebbe rinnovare con i granata

Michel Adopo è stato l’eroe di San Siro. Infatti il centrocampista francese, su assist di Bayeye, ha siglato la rete di una vittoria storica, in 10 uomini ai supplementari contro il Milan. Yvan Le Mée, il suo procuratore, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Oltre alla soddisfazione per il suo assistito, ha parlato anche del rinnovo con il Toro. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’agente di Adopo: “Il gol al Milan? E’ la giusta ricompensa per lui”

Sul gol: “Il gol al Milan è stato una ricompensa per lui, perché è un vero professionista. Guarda tutte le partite ed è sempre concentrato sul calcio. Adopo ha lavorato tanto per arrivare a questo livello e a una serata così. La sua è una bella storia di calcio. Per me è un orgoglio essere procuratore di un giocatore così”.

Sul rinnovo: “Parliamo con il Torino da qualche mese. Ci troviamo molto bene qui, i rapporti con l’allenatore e con la società sono bellissimi. L’intenzione è di andare avanti insieme, ma vorremmo anche la certezza che Michel possa avere spazio, perché è fondamentale per un giovane per raggiungere il massimo livello“.

Sul percorso al Torino: “Juric l’ha provato quest’estate, ha fatto una bellissima partita contro il Nizza, poi ha lavorato con la squadra facendo qualche spezzone. Durante il Mondiale ha giocato tutte le amichevoli invernali e ha fatto bene, quindi penso che Juric abbia grande fiducia in lui. Anche perché lui ha un fisico incredibile, come piace a Juric. Sa come si gioca in un sistema italiano ed è un giocatore utile, perché è diverso da tutti gli altri centrocampisti della rosa. La sua struttura fisica lo rende davvero interessante, ha anche una qualità tecnica importante”.