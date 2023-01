Calciomercato Torino / Da Juranovic a Mazzocchi, diversi i profili: Vagnati ora prova a chiudere per un terzino

Non avrebbe potuto giungere diagnosi peggiore di quella che è arrivata per Valentino Lazaro: lesione di alto grado al legamento collaterale mediale. Almeno due mesi di stop ma con il concreto rischio che i tempi di recupero si allunghino e i mesi in cui il terzino austriaco debba stare ai box diventino tre: nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a nuovi esami che permetteranno di stabilire con maggiore precisione il programma e i tempi di recupero. Nel frattempo però, con il mercato invernale aperto, Davide Vagnati non può che guardarsi intorno per cercare un nuovo calciatore che possa agire a tutta fascia.

Calciomercato Torino: da Mazzocchi a Juranovic, Vagnati cerca alternative a Lazaro

Nelle scorse settimane c’erano stati dei contatti per Pasquale Mazzocchi e Josip Juranovic ma entrambe le trattative presentavano degli ostacoli. Il terzino della Salernitana è reduce da un infortunio identico a quello subito da Lazaro (ovvero al legamento collaterale mediale) subito a novembre, durante il ritiro della Nazionale a Coverciano e dovrebbe tornare tra la fine di gennaio e i primi di febbraio ma i tempi di recupero non sono ancora certi. Il laterale del Celtic, dopo l’ottimo Mondiale disputato con la Croazia, ha invece diverse richieste e un prezzo del cartellino molto alto. Prima di provare l’affondo per Mazzocchi, Juranovic o un altro terzino, Vagnati attenderà notizie dallo staff medico del Torino per capire quanto Lazaro dovrà stare fuori.