Calciomercato Torino / Juric vuole un centrocampista fisico e di piede mancino: nel mirino c’è Alfred Duncan della Fiorentina

Un centrocampista fisico di piede sinistro: è questo l’identikit di uno dei rinforzi chiesti da Ivan Juric a Urbano Cairo e Davide Vagnati. Corrisponde a questo profilo Alfred Duncan, calciatore che già in passato era stato seguito dal Torino e che ora è nel taccuino di Davide Vagnati. Non a caso Emiliano Moretti, braccio destro del direttore tecnico granata, sabato pomeriggio era allo stadio Franchi ad assistere a Fiorentina-Sassuolo: l’ex difensore ha così avuto modo di vedere da vicino il giocatore ghanese.

Calciomercato Torino: Duncan nel merino per il centrocampo

Certo quella contro il Sassuolo non è stata la miglior prestazione di Duncan di questa stagione ma le caratteristiche e le qualità del centrocampista ghanese sono note in casa Torino. I primi contatti sono già stati avviati: il club granata vorrebbe riuscire a ottenere il giocatore con la formula del prestito e avere un’opzione per il riscatto. Resta da capire la disponibilità della Fiorentina a cedere il giocatore: nella prima parte di stagione Duncan ha giocato pochissimo ma nelle ultime giornate Vincenzo Italiano lo ha preso sempre di più in considerazione: titolare nelle prime due gare del 2023 e ha giocato spesso anche nelle ultime partite prima della pausa del campionato.

Duncan non è però l’unico profilo a centrocampo che il Torino sta seguendo: sono diversi i giocatori che il dt ha contattato nelle ultime settimane. La volontà è comunque quella di accontentare Juric e di consegnarli i giocatori richiesti per avere la squadra completa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione.