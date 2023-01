Il tecnico croato in conferenza stampa ha detto che vorrebbe dei rinforzi, e ha anche dato qualche indizio sui tipi di giocatori che vorrebbe

La ripresa è stata non del tutto soddisfacente per il Torino, che ha impattato per 1-1 contro il Verona ultimo in classifica. Solo grazie alla perla di Miranchuk i granata sono riusciti a rispondere al gol di Djuric, in una partita che altrimenti difficilmente si sarebbe sbloccata. Nella conferenza stampa di presentazione al match, il tecnico Ivan Juric ha fatto capire che dei rinforzi sarebbero graditi, per completare la rosa e renderla più competitiva. Ora starà al duo Cairo-Vagnati fare il necessario, accontentando il mister e spingendolo così a un possibile rinnovo in futuro. Inoltre il croato ha dichiarato che nessun giocatore è in uscita, ma il possibile arrivo di qualche rinforzo cambierebbe le carte in tavola, con alcuni come Bayeye, Seck e Garbett che potrebbero partire in prestito.

I rinforzi richiesti dal croato

L’assoluta priorità è un centrocampista di piede sinistro. L’unico al momento in rosa è Gineitis, giovane lituano che è “salito” dalla Primavera. Come detto dall’allenatore, molte azioni che lui ha in testa non possono essere sviluppate, in quanto necessitano di un mediano mancino in mezzo al campo. L’altro rinforzo è un trequartista, che possa agire anche sulla destra al posto di Miranchuk. Il nome più caldo ovviamnete è quello di Dennis Praet. Il belga del Leicester è già stato al Toro, facendo innamorare tutti con le sue giocate, ma poi non è stato riscattato ed è tornato in Inghilterra. In estate una telenovela infinita, ma alla fine è rimasto lì, dove non può giocare ed esprimersi. Le richieste non dovranno essere di nuovo troppo alte, ma sicuramente il Toro ci riproverà in questa sessione di mercato.