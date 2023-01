Ci sono anche interessi di calciomercato tra Torino e Salernitana: Mazzocchi, al momento ai box, è nel taccuino di Vagnati

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro l’Hellas Verona, che è subito tempo di scendere di nuovo in campo per la squadra allenata da Ivan Juric. Domani alle 12:30 sfida alla Salernitana di Davide Nicola. I campani sono reduci dalla sconfitta contro il Milan per 2-1, dove nel finale non è bastato il gol di un altro ex granata, Federico Bonazzoli. Dopo la clamorosa salvezza raggiunta nel finale della scorsa stagione, anche grazie a Verdi e Sabatini, ora la Salernitana si trova in quattordicesima posizione a 17 punti, cinque in meno del Torino. La squadra è stata rinnovata con innesti importanti come Maggiore, Piatek e l’appena arrivato Ochoa, ma sta faticando più del previsto. Pasquale Mazzocchi al momento è infortunato (rientro previsto a fine febbraio), e non sarà recuperato per domenica, ma interessa lo stesso al Torino.

L’interesse

L’interesse del Torino deriva dal fatto che la situazione sulle fasce è tutta da definire. Al momento, Aina e Singo sono infortunati, e sulle fasce gli unici disponibili sono Lazaro, Vojvoda e Bayeye. Aina ha il contratto in scadenza, e i granata, avendolo pagato quasi 10 milioni dal Chelsea nel 2019, potrebberlo anche cederlo in questa sessione, per non perderlo a zero. Singo invece è ormai prossimo al rientro, ma molte squadre sono interessate a lui, in quanto giovane e promettente. Ecco dunque che il Torino va su Mazzocchi, per prenderlo subito e averlo pronto per la prossima stagione, come fatto in passato con Ricci. L’operazione però non è semplice, anche se è arrivato il primo sì del giocatore. La trattativa sarà lunga, sia per le richieste della Salernitana, sia per l’importanza del giocatore, con 2 reti e 2 assist in 15 partite disputate.