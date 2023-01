Calciomercato Torino / Praet si era infortunato nel match di Santo Stefano tra Leicester e Newcastle, ora il recupero è vicino

Quell’infortunio subito da Dennis Praet nel giorno di Santo Stefano, durante la partita giocata con il suo Leicester contro il Newcastle, aveva fatto trattenere il fiato anche in casa Torino: non è un mistero che il centrocampista sia uno dei grandi obiettivi di mercato in questa sessione di mercato e un infortunio serio avrebbe compromesso la già difficile trattativa. Fortunatamente però lo stop del belga non è stato particolarmente lungo e ora è pronto a tornare a disposizione del suo tecnico, Brendan Rodgers, in attesa di novità da Torino.

Il tecnico del Leicester: “Qualche giocatore può andare via”

La trattativa tra il club granata e quello inglese è in corso ma c’è ancora distanza tra le parti: balla una differenza di 2/3 milioni tra quanto proposto dal Torino e quanto richiesto dal Leicester. Della possibile cessione di Praet ne ha però parlato anche il tecnico della squadra britannica, Brendan Rodgers: “Ci sono giocatori che potrebbero andare via, ma le altre squadre devono volerli prendere. Vedremo”. La fumata bianca non è ancora vicina, ci sarà ancora da trattare per trovare finalmente l’accordo per riportare Praet al Torino.