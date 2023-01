I granata sono interessati all’attaccante della Roma: nella prossima settimana nuovi contatti

Dopo due pareggi ottenuti nelle prime due partite di campionato nel nuovo anno, entrambi per 1-1, contro Verona e Salernitana, il Torino ha fatto una vera e propria impresa. Infatti in Coppa Italia si è qualificato ai quarti di finale, dove affronterà la Fiorentina al Franchi, battendo ai supplementari il Milan con un uomo in meno. Se il gol di Adopo su assist di Bayeye può aver bloccato la cessione del terzino ma pure del centrocampista, i granata pensano anche alle entrate in questa sessione di calciomercato, soprattutto in attacco.

Si cerca il prestito per Shomurodov

Visto l’infortunio di Pellegri, il Toro vuole tutelarsi e ha bisogno di una prima punta, con il solo Sanabria a disposizione. Il nome più caldo è quello di Eldor Shomurodov della Roma. Nella prossima settimana Vagnati avrà un altro incontro con i giallorossi, per cercare di trovare l’accordo per il prestito. Il problema è che, visto il poco spazio, la Roma vorrebbe cederlo definitivamente. I granata hanno già acquistato in estate Pellegri, e non sono al momento intenzionati ad un acquisto definitivo, ma al prestito.

La stagione dell’uzbeko

Classe 1995, è arrivato alla Roma dal Genoa nel 2021 per 18 milioni di euro. Con Mourinho però non ha mai trovato spazio e ora vuole tornare a giocare ed essere protagonista. Per lui 8 presenze tra campionato ed Europa League, con un gol messo a referto. Di piede destro, il numero 14 giallorosso è abile sotto porta e al Genoa, sempre in Serie A, aveva fatto vedere ottime cose. Ora chissà che non possa rinascere, come tanti d’altronde, in granata.