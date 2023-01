Il centrocampista classe 2022 Horvath in procinto di cambiare squadra: andrà in prestito al Kecskemét, seconda in classifica in Ungheria

Krisztofer Horvath è in procinto di cambiare squadra: il classe 2022 ungherese, di proprietà del Torino e negli ultimi mesi al Debrecen, sarebbe vicino al Kecskemét, formazione che milita sempre nella massima serie magiara. Il giocatore resterebbe in patria approdando in una squadra che al momento è seconda in classifica. Finora in stagione per l’ex Primavera sette partite in campionato e un assist, due invece le presenze in coppa nazionale condite da un gol. Titolare nel Debrecen nelle primissime partite della stagione, Horvath ha poi trovato meno spazio, fino a quando il campionato non si è fermato per la pausa dovuta al Mondiale.