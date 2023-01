Calciomercato Torino / Il tecnico non smentisce, anzi: “Ilic vicino? Vediamo cosa succede”. Il ko di Lukic può accelerare i tempi

Un centrocampista di piede mancino che sia forte anche da un punto di vista fisico: è stata questa la prima richiesta fatta da Ivan Juric a Davide Vagnati per mettere un tassello in più al completamento della squadra. Una richiesta in realtà avanzata in estate e ribadita nelle scorse settimane, quando la sessione invernale di calciomercato si stava avvicinando. E il giocatore che corrisponde a queste caratteristiche che il tecnico granata vorrebbe è Ivan Ilic, centrocampista classe 2001 di proprietà del Verona che è esploso proprio sotto al guida di Juric.

Calciomercato Torino: per Ilic si prova a stringere

“Ilic vicino? Non so, vediamo cosa succede” ha risposto Juric quando, nella conferenza stampa dopo Torino-Spezia, è stato interpellato riguardo al centrocampista. Una non smentita che ha il sapore della conferma. E infatti dopo i primi contatti delle scorse settimane, negli ultimi giorni si sono intensificati i contratti tra Davide Vagnati e il collega gialloblù Sean Sogliano. Ora la trattativa è entrata nel vivo e l’obiettivo in casa granata è quello di chiuderla in fretta, nel giro di pochi giorni: alla chiusura del mercato invernale mancano ancora circa due settimane ma l’infortunio occorso a Sasa Lukic contro lo Spezia riduce ancora di più le opzioni a disposizione di Juric in mezzo al campo. Ilic conosce già l’idea di calcio del tecnico croato ma avrà comunque bisogno di un po’ di tempo per eventuale integrarsi con i nuovi compagni.

Il Verona ha aperto alla possibilità di cedere il proprio centrocampista al Torino (che ha superato la Lazio nella corsa per averlo), nonostante sia un elemento importante per la squadra che è chiamata a risalire la classifica: il club gialloblù attende però l’offerta giusta dal Torino. L’accordo tra le parti è comunque molto vicino.