Torino, Adopo avvicina il prestito: c'è la Ternana - Toro.it

Calciomercato Torino / Michel Ndary Adopo andrà in prestito: trattativa in corso con la Ternana, in Serie C, allenata da Cristiano Lucarelli

Potrebbe esserci la Ternana, nel futuro di Michel Ndary Adopo. Il centrocampista classe 2000, che nella passata stagione ha fatto la spola tra la Primavera e la prima squadra del Torino, è al centro di una trattativa molto avanzata tra le Fere e il club granata, che potrebbe chiudersi sulla base di un prestito secco. Le due società sono al lavoro per giungere alla fumata bianca nelle prossime ore.

Continuità in Serie C dopo l’esordio in A

Dopo aver esordito in Serie A con Mazzarri e Longo, dunque, per Adopo si spalancherebbero le porte della Serie C. A Terni, ad attenderlo, c’è Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Toro e ora allenatore dei rossoverdi. Il francese spera di trovare continuità, dopo una stagione contraddistinta dalle tante panchine coi grandi e da qualche apparizione coi piccoli.