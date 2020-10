Torino, Oukhadda va al Gubbio a titolo definitivo: è UFFICIALE - Toro.it

Calciomercato Torino / Il Gubbio ha acquistato a titolo definitivo l’ex centrocampista della Primavera granata Shady Oukhadda

Un altro ex calciatore della Primavera è stato ceduto a titolo definitivo: Shady Oukhadda è ora ufficialmente un giocatore del Gubbio. Il centrocampista cresciuto nel vivaio del Torino, che nel 2018 sotto la guida di Federico Coppitelli ha vinto la Coppa Italia di categoria, era reduce da due stagioni in prestito in serie C: la prima all’Albissola, la seconda al Siena. Ora si è trasferito definitivamente alla formazione umbra.

Questo il comunicato ufficiale: “As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito da Torino Fc a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Shady Oukhadda centrocampista nato ad Abano Terme il 17 Gennaio 1999. Oukhadda all’età di 8 anni entra nel settore giovanile del Padova e resta con i biancoscudati fino all’estate del 2015 quando il Torino riesce ad acquistarlo battendo la concorrenza di numerose squadre. Shady si impone con i granata per la sua duttilità tattica e ricopre diversi ruoli, difensore centrale, terzino destro ed ovviamente mezzala. Con il Torino vince la Coppa Italia 2017-2018 e sfruttando la doppia nazionalità ( I suoi genitori sono di origine marocchina) arriva a disputare diverse gare con le nazionali giovanili del Marocco e diventa anche capitano dell’Under 20. Nella stagione 2018-2019 la sua prima esperienza in Lega Pro con l’Albissola (dove in campionato disputa ben 31 gare) e nella scorsa stagione seconda esperienza alla Robur Siena (con 21 gare disputate). Benvenuto Shady”.