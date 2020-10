Il Torino si cautela: Rincon rinnova. Senza rinforzi, sarà il regista titolare - Toro.it

Calciomercato Torino / Rincon rinnova con il club granata fino (almeno) al 2022. Il venezuelano può essere il regista di Giampaolo, senza un acquisto

A lungo, in questo calciomercato, Tomas Rincon ha insistito per rimanere al Torino. Lo si raccontava su queste pagine quando, agli albori della sessione, era stato il Genoa a bussare alla sua porta: con un “no grazie” alla vecchia squadra, El General si metteva a piena disposizione del progetto Giampaolo, pur consapevole di non avere le caratteristiche più adatte per diventarne il regista. In un mese molto è cambiato. E adesso il centrocampista si appresta a rinnovare il contratto che lo lega al Toro. Forse già in giornata potrebbe arrivare l’annuncio del prolungamento fino al 2022, con opzione di ulteriore proroga fino al 2023.

Il Toro si cautela con un rinnovo. Vagnati a caccia di opportunità

Con questa mossa, il club di Cairo si cautela. Perché da un lato premia un calciatore che mai si è tirato indietro nei (tanti) momenti difficili, ma dall’altro contribuisce a legittimare una scelta tecnica che sin da ora sta facendo discutere.

Sì, perché se non arriverà un rinforzo adatto (e i granata hanno altre priorità, ad oggi), Rincon sarà il regista titolare nel 4-3-1-2, come già avvenuto nelle sfide contro Fiorentina e Atalanta. Il Toro ha a lungo inseguito Torreira, salvo poi scontrarsi contro gli ostacoli economici dell’operazione. E ancora non ha rilanciato per Fausto Vera, l’alternativa argentina. Con poche ore davanti, Vagnati guarderà tutte le opportunità disponibili. Ma intanto stringe la mano all’88, che rinnova e si prepara a una stagione da inatteso protagonista.