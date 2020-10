Toro, si può chiudere per Gaston Ramirez: l’uruguiano verso il sì ai granata

Calciomercato Torino / Il club granata è vicino all’acquisto di Gaston Ramirez dalla Sampdoria. Vagnati e Osti stanno definendo gli ultimi dettagli

Giri di valzer in vista per il mercato granata, con Vagnati che sta lavorando agli ultimi innesti da portare sotto la Mole. Tra questi non può mancare di certo un trequartista: Berenguer potrebbe presto lasciare il club granata e neanche Verdi ha convinto del tutto Giampaolo. Il lizza per quel ruolo c’è Gaston Ramirez, altro giocatore della Sampdoria, che potrebbe presto scendere in campo con la casacca granata. Nell’ultimo periodo si sono infatti intensificati i contatti con Osti, questa mattina seduto proprio di fianco al ds del Torino.

Calciomercato Torino: Ramirez verso il sì

Le prospettive sono buone ed il momento di chiudere l’affare si avvicina. A confermare il tutto anche il presidente del Torino. “Se prendiamo Ramirez? Vagnati e Osti sono li che stanno tramando“, queste le parole di Cairo, che è pronto ad investire per assicurare a Giampaolo tutto ciò che gli serve. L’unica tegola è la risposta del giocatore. L’uruguaiano non avrebbe infatti ancora espresso le proprie preferenze, lasciando uno spiraglio aperto anche alla permanenza in blucerchiato.

Toro, restano da ultimare gli ultimi dettagli

Vagnati intanto si è già mosso anche con l’agente, Pablo Betancourt, che è lo stesso di Torreira, altro obiettivo granata quasi definitivamente sfumato con l’inserimento dell’Atletico Madrid. Restano ancora da definire i dettagli, ma le parti coinvolte sembrerebbero intenzionate a convogliare presto verso il sì per l’approdo nel capoluogo piemontese del giocatore.