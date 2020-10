Cairo: "Niang non lo prendiamo. Ramirez? Vagnati e Osti stanno tramando" - Toro.it

Calciomercato Torino / Urbano Cairo è intervenuto alla presentazione del nuovo libro di Gianluca Di Marzio: “Sul mercato qualcosa va fatto”

M’Baye Niang non tornerà al Torino: parola di Urbano Cairo. Il presidente granata è intervenuto alla presentazione di Grand Hotel Calciomercato, il nuovo libro di Gianluca Di Marzio pubblicato proprio dalla Cairo Editore, e ha parlato in breve del mercato granata. “Niang non lo prendiamo, è già stato in passato da noi” ha spiegato il patron granata. Alla presentazione era presente anche il direttore tecnico Davide Vagnati, seduto tra il pubblico vicino al ds della Sampdoria, Carlo Osti. “Se prendiamo Ramirez? Vagnati e Osti sono li che stanno tramando” ha proseguito il massimo dirigente granata con una battuta.

Calciomercato Torino: King opzione per l’attacco

“Qualcosa certamente va fatto” ha poi continuato Cairo riferendosi al mercato granata e sviando una domanda su Joshua King, attaccante novese del Bournemouth. Durante la presentazione del libro, il presidente del Torino ha poi raccontato alcuni aneddoti riguardanti le scorse sessioni di mercato, quando ancora si potevano acquistare i giocatori in comproprietà che spesso venivano con le buste. “Per Abbruscato feci una busta sanguinosa. Era un buon giocatore, aveva fatto una stagione positiva a Lecce ma io glielo avrei lasciato, invece ci misi 1 milione in più. Angelozzi mi diede una bella lezione. Benassi invece è uno di quelli che volevo assolutamente prendere, per questo offrii 3,3 milioni mentre l’Inter ne mise 2,8″.