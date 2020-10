Lyanco, il Bologna torna sul difensore: la partenza di Tomiyasu può essere la chiave

Calciomercato Torino / Con lo Sporting trattativa mai decollata ma il Bologna potrebbbe puntare su Lyanco in caso di partenza di Tomiyasu

Come si è più e più volte raccontato, il Torino deve intervenire sul mercato anche per quanto riguarda le trattative in uscita e su questo fronte torna in auge il nome di Lyanco. Il difensore non è certo da considerarsi ai margini della rosa né a mai chiesto ufficialmente di essere ceduto ma di fatto lo spazio che gli si prospetta non è elevato e la possibilità di accasarsi altrove potrebbe non essere così remota. Soprattutto se si considera la necessità della società granata di sfoltire la rosa (difesa in particolare) prima di acquistare gli elementi mancanti. Ma accasarsi dove? Come già accennato nelle passate settimane la trattativa appena imbastita con lo Sporting Lisbona non ha portato a molto. Tanto che anche il papà del difensore aveva dichiarato che proprio il Torino aveva rifiutato l’offerta fatta dai portoghesi perchè ritenuta non congrua. Tuttavia, all’orizzone torna a farsi intravedere un club di Serie A: il Bologna.

Bologna, Tomiyasu verso il Milan: il brasiliano potrebbe sostituirlo

I portoghesi, per l’appunto, avevano proposto una cifra che si aggirerebbe attorno ai 12 milioni contro i 15 richiesti da Cairo e Vagnati. Una differenza non enorme ma che, tuttavia, è di fatto bastata per far naufragare qualsiasi tipo di discorso. La situazione è invece decisamente diversa per quanto riguarda il Bologna: i rapporti tra i due club sono più che positivi e, come noto, la presenza di Mihajlovic potrebbe rappresentare quel quid in più per convincere il giocatore.

Senza contare che proprio negli ultimi giorni si sarebbe venuto a creare lo scenario che potrebbe dare la spinta decisiva per un eventuale accordo tra i due club di Serie A. Anche i rossoblù, infatti, si stanno muovendo in uscita e sembrano molto vicini a chiudere la trattativa che dovrebbe portare il difensore giapponese Tomiyasu alla corte di Pioli al Milan. Un passaggio che, in caso di fumata bianca, potrebbe spingere il Bologna ad accelerare le trattative per arrivare a Lyanco. Tutto in 4 giorni, ovviamente: il brasiliano resta in attesa ma il suo futuro è ancora in bilico. Appeso ad un filo tra Torino e Bologna.