Torreira si allontana, Vera aspetta l’offerta: resta la “grana” regista

Calciomercato Torino / Restano 5 giorni di trattative per portare a Giampaolo il regista chiesto: Torreira si allontana, i granata devono puntare a chiudere per Vera

Cinque giorni (qualche ora in meno in realtà) per trovare un regista. Tanto ha a disposizione il Torino prima della chiusura ufficiale del calciomercato. E di fumate bianche all’orizzonte ancora non se ne vedono, né sul fronte Vera né, tanto meno, su quello Torreira. E partiamo allora proprio da quest’ultimo per fare ancora una volta, l’ennesima, il punto della situazione. Il giocatore, entrato prepotentemente negli obiettivi del Torino ormai settimane fa, sarebbe indubbiamente un rinforzo eccezionale per il centrocampo di Giampaolo. Tuttavia, il Torino non è mai stato davvero vicino a stringere un reale accordo né con lui né con la società. E negli ultimi giorni la distanza si è ulteriormente acuita con l’entourage del giocatore ad un passo da trovare l’accordo con l’Atletico Madrid e lo stesso Vagnati ad ammettere che il suo arrivo in granata “sarà molto difficile“.

Dall’Argentinos l’unica soluzione

Una situazione di stallo che ha di fatto riaperto in maniera netta i discorsi per e con Vera. Se nei mesi scorsi il giocatore aveva fatto capire che con l’offerta messa sul piatto dal Torino difficilmente si sarebbe chiuso, adesso si riapre un piccolo spiraglio. Che potrebbe essere decisivo, a patto che entrambe le parti in causa siano disposte a fare quello sforzo in più (soprattutto economico) che fin ora è mancato.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, si scriveva dell’apertura, da parte dell’Argentinos, ad una possibile vendita del giocatore. Un’apertura che per Vagnati può rappresentare il giusto varco nel quale inserirsi: nonostante il regista non sia, parole dello stesso ds, la priorità (lo è l’attaccante) le prime uscite in campionato hanno dato responso nettamente contrario. Il regista, a Giampaolo, serve eccome e Vera può essere la soluzione. Anzi, vista la quasi totale impossibilitò di arrivare a Torreira e il poco tempo a disposizione, forse sarebbe più giusto dire che Vera deve essere la soluzione. Per mettere la parola fine sull’ennesima telenovela granata, basta davvero un piccolo sforzo.