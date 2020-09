Clamoroso: il Torino torna su Niang! Contatti in corso

Calciomercato Torino / Le difficoltà nell’arrivare a un’intesa per Joao Pedro stanno portando i granata a valutare altri profili: tra questi c’è anche Niang

Il Torino è di nuovo sulle tracce di M’Baye Niang. L’attaccante franco-senegalese, ceduto due anni fa al Rennes, è uno dei profili che la società granata sta valutando viste le difficoltà riscontrate nell’arrivare a un accordo con il Cagliari per Joao Pedro. Eppure nella sua prima e unica stagione al Toro non aveva lasciato buoni ricordi: arrivato nell’estate del 2017 su richiesta di Sinisa Mihajlovic, che lo aveva già allenato al Milan, Niang non è mai entrato nel cuore dei tifosi e in campo ha spesso avuto un rendimento bel al di sotto della sufficienza, chiudendo il campionato con un bottino personale di appena 4 reti in 29 presenze.

Calciomercato Torino: Niang idea per l’attacco

Al momento tra il Torino e il Rennes si sono registrati solamente alcuni contatti, una trattativa vera e propria non è ancora decollata. Ma nel caso in cui l’affare dovesse effettivamente concretizzarsi, c’è da scommetterci che Niang non vorrebbe accolto con calore e nel migliore dei modi dai tifosi granata. Basti pensare che lo scorso luglio, alla vigilia dell’ultimo derby, l’attaccante aveva anche postato tra le proprie storie di Instagram una sua foto di gioco insieme a Giorgio Chiellini e aveva inoltre fatto i migliori auguri al difensore della Juventus per la partita contro il Toro. Non propriamente una dichiarazione d’amore nei confronti della sua ex squadra e dei suoi vecchi tifosi.