Via Berenguer, il Torino prova a chiudere per Ramirez - Toro.it

Calciomercato Torino / Alejandro Berenguer è un passo dall’Athletic Bilbao, Davide Vagnati cerca l’accordo con l’agente di Gaston Ramirez

Un trequartista (almeno nelle idee di Marco Giampaolo) è pronto a partire, un altro potrebbe arrivare: parliamo di Alejandro Berenguer e di Gaston Ramirez. Il primo, come raccontato ieri, è a un passo dal trasferimento all’Athletic Bilbao, il secondo è invece in uscita dalla Sampdoria e Davide Vagnati è al lavoro per cercare di trovare al più presto un accordo. Considerato che anche Iago Falque ha lasciato Torino, Giampaolo ha bisogno di un altro trequartista per il suo 4-3-1-2 e per questo ha chiesto espressamene l’uruguaiano che ha già allenato ai tempi della Sampdoria (proprio come Nicola Murru e Karol Linetty).

Calciomercato Torino: per Ramirez contatti con l’agente

Ottenere il sì alla cessione da parte di Massimo Ferrero non dovrebbe essere particolarmente complicato, considerato che il contratto di Ramirez con la Sampdoria scadrà nel 2021 e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovarlo, motivo per cui il presidente blucerchiato potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Vagnati dovrà trovare però l’accordo con il procuratore del trequartista uruguaiano, quel Pablo Betancourt che cura anche gli interessi di Lucas Torreira. L’agente al momento è Madrid, per parlare proprio del possibile passaggio del regista dall’Arsenal all’Atletico (il Torino resta però vigile ed è pronto a inserirsi nella trattativa nel caso in cui la fumata bianca con il Colchoneros non dovesse arrivare), ma è disposto ad ascoltare la proposta del Torino per Ramirez. L’affare si può fare, ma dopo che la cessione di Berenguer verrà definita.