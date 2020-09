Berenguer a un passo dall'Athletic Bilbao: c'è l'intesa col Torino - Toro.it

Calciomercato Torino / La società basca ha alzato l’offerta per Alejandro Berenguer: l’esterno è molto vicino al rientro in patria

Torino e Athletic Bilbao hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Alejandro Berenguer alla società basca. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti tra i due club, con gli spagnoli che hanno alzato l’offerto a 12 milioni di euro per il cartellino dell’esterno che, dopo tre stagioni, è a un passo dal lasciare la formazione granata. Da tempo l’Athletic, che da tradizione ha in rosa solamente calciatori nati nei Paesi Baschi, era sulle tracce del numero 21 del Torino (che è originario di Pamplona): ora l’operazione sta per essere definita.

Calciomercato Torino: Berenguer verso l’Athletic Bilbao

Dei 12 milioni di euro che il Torino dovrebbe incassare dalla cessione di Berenguer, 1,5 saranno girati all’Osasuna secondo quanto stabilito da una clausola stabilita nell’estate del 2017, quando l’ex ds Gianluca Petrachi lo acquistò. Quella che il club granata registrerà, nel momento in cui la cessione dell’esterno verrà ufficializzata, sarà comunque una plusvalenza importante, considerando che era stato pagato 5,5 milioni di euro. La partita giocata contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, con ogni probabilità, sarà stata quindi l’ultima di Berenguer con la maglia del Torino.