Izzo, anche la Lazio si allontana: per il Toro è un problema da risolvere - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati deve piazzare Armando Izzo in cinque giorni: il centrale è in uscita, ma anche la Lazio si è sfilata dal novero delle pretendenti

Armando Izzo, ora, è un problema per il Torino. I granata, da mesi, avevano impostato le loro strategie di mercato dando per assodata la cessione del difensore campano, fin da subito escluso – nelle prove – dai titolari al centro della retroguardia (per Giampaolo, ad oggi, sono Nkoulou e Bremer) e dirottato in fascia almeno finché gli arrivi di Rodriguez, Vojvoda e Murru non gli hanno progressivamente ridotto lo spazio in quel ruolo. Ma a cinque giorni dalla chiusura delle trattative, di opzioni concrete sul tavolo Vagnati non ne ha. Il 5, così, resta imbrigliato tra la volontà di salutare la Mole e la difficoltà di trovare un acquirente pronto a investire su di lui una cifra importante, quella che il Toro ha chiesto finora a chi per l’ex Genoa si era mosso con convinzione.

Roma e Inter attendono, la Lazio si allontana

La Roma ha virato su Kumbulla e sta ancora lavorando per riportare Smalling a Trigoria. L’Inter aspetta novità dal Tottenham per Skriniar, ha già pronto il colpo Darmian ma potrebbe ancora inserirsi sul filo del gong per portare Izzo a Milano. La Fiorentina per il momento tiene ben stretti sia Pezzella che Milenkovic, la cui partenza avrebbe convinto Commisso a bussare alla porta di Cairo.

E’ di ieri, poi, il passo indietro della Lazio. Anche i biancocelesti avevano Izzo nel loro parco obiettivi. Ma con l’arrivo di Hoedt e Pereira dalla Premier, il club di Lotito non farà altri movimenti. Parola di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha parlato in questi termini: “Il mercato per ora è chiuso e non ci penso”. Così il Toro resta con un problema. Il tempo per risolverlo si sta assottigliando.