Torino, il Cagliari non svende Joao Pedro. Opzione King - Toro.it

Calciomercato Torino / Granata attivi per sistemare trequarti e attacco: Ramirez è una pista calda, ma serve una seconda punta. C’è anche Inglese

Le tre occasioni da gol a partita create dal Torino nelle prime due giornate non bastano: in fase offensiva, serve altro. Così il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati ha dapprima svelato le sue priorità a pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta (“vogliamo fare qualcosa in attacco”) e poi si è lanciato sul mercato, lottando contro i giorni che mancano al gong, ormai solo cinque. Ieri ha visto ufficializzata l’operazione Falque-Benevento e nelle prossime ore vedrà andare a buon fine quella che porterà Berenguer all’Athletic. Due cessioni per scatenarsi. E non solo sulla trequarti, dove si sta avvicinando Ramirez. Ciò che si cerca è anche – cosa ormai nota – una punta da affiancare a Belotti. Joao Pedro è un nome agognato da Cairo e accoliti, al pari di Roberto Inglese del Parma, per il quale ci sono stati contatti esplorativi nella giornata di ieri. Un altro è quello di Joshua King, attaccante norvegese classe 1992 in uscita dal Bournemouth.

King e Pedro tra i nomi per l’attacco: la situazione

Quest’ultimo è un’occasione. 6 gol e 4 assist nell’ultima stagione di Premier, 50 reti in totale con le Cherries, che giocheranno in Championship quest’anno. I granata hanno fatto un sondaggio senza, per ora, arrivare a presentare l’offerta.

Perché nel frattempo stanno cercando di ragionare con il Cagliari per Joao Pedro. Il ds dei sardi, Carta, ha confermato che il brasiliano non è incedibile ma che per privarsene avrà bisogno di un’offerta convincente. E’ previsto un incontro tra i club, in queste ore, attraverso il quale Vagnati spera di abbassare le pretese rossoblu. E non è tramontata l’ipotesi di inserire Verdi in un eventuale scambio.

Inglese, invece, è un obiettivo complesso. Il Parma non sembra al momento orientato a cedere il suo attaccante, ma se ne riparlerà a breve. I nomi sul tavolo, insomma, sono tanti. Ora servono gli affondi.