Joao Pedro, il ds del Cagliari avvisa il Toro: “Serve un’offerta convincente”

Calciomercato Torino / Il direttore sportivo del Cagliari, Carta, ha confermato l’interesse granata per Joao Pedro. Ma ha allontanato il suo addio

Sì, il Torino è su Joao Pedro. Ma al momento non ha presentato al Cagliari un’offerta in grado di far vacillare le certezze del direttore sportivo Pierluigi Carta. In conferenza stampa, il dirigente rossoblu ha parlato di calciomercato, facendo il punto sulla trattativa in atto con il club di Cairo per il numero 10: “C’è stato un approccio del Torino per Joao Pedro ma io penso che lui sia un giocatore importantissimo per noi, non solo per i gol ma anche per carattere. Per privarcene dobbiamo ricevere un’offerta davvero convincente. Al momento non è in uscita perché non ci sono i presupposti e anche lui credo abbia capito quale può essere il suo percorso qui al Cagliari”.

La difficile priorità del Torino

Joao Pedro, ve lo raccontavamo nei giorni scorsi, è in cima alla lista di Vagnati per il ruolo di seconda punta. Fin qui il tentativo con il Cagliari non è andato a buon fine e il tempo per agire si sta accorciando di ora in ora. Il 5 ottobre è fissato il termine ultimo per chiudere le contrattazioni. E Giampaolo ancora attende i rinforzi.