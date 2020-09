Il Torino ora accelera per Ramirez: Vagnati prova a stringere per il trequartista

Calciomercato Torino / Ceduto Falque al Benevento e con Berenguer richiesto in Spagna, il dt si sta muovendo per Gaston Ramirez

Cercasi trequartista. Ora che Iago Falque è stato ceduto al Benevento e che l’Athletic Bilbao ha alzato il proprio pressing per Alejandro Berenguer, Davide Vagnati si sta ora muovendo con decisione per portare alla corte di Marco Giampaolo un giocatore di qualità che possa agire alle spalle della coppia di attaccanti: Gaston Ramirez è il fantasista individuato per ricoprire questo ruolo. Così come Ricardo Rodriguez, Nicola Murru e Karol Linetty, è un calciatore che il tecnico granata conosce bene, avendolo già allenato alla Sampdoria, e che ha espressamente richiesto al dt.

Calciomercato Torino: per Ramirez si intensificano i contatti

Nelle ultime ore Vagnati ha intensificato i contatti con il club blucerchiato ma anche con il procuratore del giocatore. Chi è l’agente di Ramirez? Pablo Betancourt, lo stesso di Lucas Torreira e di molti altri calciatori uruguaiani. Così come Linetty, anche il trequartista è in scadenza di contratto con la Sampdoria e non ha intenzione di rinnovare, motivo per cui Massimo Ferrero sarà costretto a cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a parametro zero fra un anno: a Urbano Cairo potrebbe bastare un’offerta intorno ai 5 milioni di euro per ottenere il sì del collega blucerchiato.

Chi è Gaston Ramirez

Classe 1990, Ramirez compirà 30 anni il prossimo 2 dicembre: è arrivato alla Sampdoria nel 2017 dal Middlesbrough ma già in precedenza aveva militato in serie A, indossando la maglia del Bologna tra il 2010 e il 2012. Può vantare anche diverse presenze con la maglia Celeste dell’Uruguay con cui ha partecipato anche al Mondiale del 2014. Ramirez è un giocatore di qualità, bravo anche sui calci piazzati come ha dimostrato anche nell’ultima partita contro il Torino, quando superò Sirigu con una perfetta punizione dal limite dell’area di rigore.