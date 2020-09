Falque al Benevento: è UFFICIALE - Toro.it

Il Torino ha ufficializzato il prestito di Iago Falque al Benevento: dopo quello al Genoa di gennaio, per il numero dieci un altro trasferimento

Mancava solo l’ufficialità che ora è arrivata: Iago Falque è un nuovo giocatore del Benevento. Il Torino lo ha ceduto in prestito (oneroso) come anticipato negli ultimi giorni. Dopo l’esperienza al Genoa, dove Falque si era trasferito in prestito lo scorso gennaio, un secondo prestito per lo spagnolo, stavolta alla corte di Pippo Inzaghi.