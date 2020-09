In attacco il Toro vende ma non compra (ancora): oggi Falque al Benevento

Calciomercato Torino / Oggi è il giorno di Iago Falque al Benevento: in attacco i granata vendono ma in rinforzi ancora non ci sono

Oggi sarà con tutta probabilità il giorno di Iago Falque. L’attaccante, l’abbiamo detto più volte, non sembra rientrare nel progetto di gioco di Giampaolo e il Benevento ha dato una decisiva accelerata proprio negli ultimi giorni alla sua personale trattativa per arrivare allo spagnolo. E i giochi, questa volta, sembrano praticamente fatti: nelle prossime ore, infatti, è attesa l’ufficialità del passaggio di Igo Falque al Benevento dove potrà rilanciarsi in Serie A dopo un’annata costellata da difficoltà e infortuni. La formula, lo avevamo già accennato, sarà quella del prestito oneroso senza diritto di riscatto. In uscita, dunque, il Toro sta per chiudere la prima vera trattativa dopo quella di Ola Aina. Adesso, però, serve lavorare anche in entrata.

Vagnati: “Calciomercato? La priorità è un attaccante”

Se Giampaolo continua ad aspettare un regista che sembra non arrivare, è altrettanto vero che anche il reparto attaccanti che sta per perdere Iaggo Falque ha bisogno di qualche innesto di qualità. E a confermarlo, nel prepartita di Torino-Atalanta è stato lo stesso direttore sportivo granata. “La punta? E’ una priorità – ha ammesso Vagnati– Dobbiamo cercare di fare qualcosa davanti perchè abbiamo solo 3 attaccanti“.

E se la punta diventa l’obiettivo primario allora ecco che, dopo l’ufficialità di Falque, ci si aspetta un’accelerata in entrata. Il fronte più caldo, come noto, resta quello di Joao Pedro per il quale però bisognerà lavorare molto vista la richiesta di 20 milioni da parte del Cagliari. E, soprattutto, vista la poca disponibilità mostrata dai cagliaritani fino a questo momento ad accettare la proposta di scambio con Verdi. Una settimana alla chiusura del mercato: la deadline si avvicina, al Toro mancano ancora i giusti rinforzi.