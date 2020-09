Andersen, 2 panchine sono un segnale: il Toro può tentare di chiudere

Calciomercato Torino / Due panchine nelle ultime due presenze con il Lione per Andersen: i granata continuano a trattare per il difensore

Ultima settimana di calciomercato e Davide Vagnati dovrà accelerare e chiudere su più fronti: uno di questi è quello che riguarda Andersen che nel Lione ha collezionato due panchine consecutive. Segnale che oltremanica il giocatore è sempre più marginale e che una partenza è tutt’altro che improbabile. Come avevamo anticipato, però, i granata per arrivare alla fumata bianca dovranno soprattutto cedere (Djidji resta in pole position) ed è per questo che i prossimi giorni saranno assolutamente decisivi e frenetici per il ds del Toro. Ma a che punto sono davvero le trattative per arrivare al difensore del Lione?

Passi avanti dei granata: Andersen più vicino

Nei giorni scorsi lo avevamo anticipato: il Torino ha fatto registrare passi avanti importanti nella trattativa per Andersen. Con il Lione si continua a trattare sulla base di una prestito oneroso con un opzione per il diritto di riscatto: 20 milioni, all’incirca, la cifra complessiva dell’affare. Con il giocatore, invece, non sono stati raggiunti accordi definitivi ma il Toro ha una carta in più da giocarsi.

Le due panchine consecutive nelle ultime due uscite, infatti, possono essere la giusta leva per convincere sia Andersen che il suo entourage che un eventuale approdo in granata può essere la scelta giusta. Se a Lione fa la comparsa, al Toro può essere titolare e centrale nel progetto di Giampaolo: questa, insomma, la linea che Vagnati potrebbe seguire per strappare il si del giocatore. Una fumata bianca che, indubbiamente, aiuterebbe anche le trattative tra i due club.