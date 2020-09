Cairo e Vagnati, 7 giorni per evitare il fallimento: cosa serve dal mercato

Calciomercato Torino / Regista e seconda punta sono le pedine imprescindibili, poi molto dipenderà dalle uscite. Cairo e Vagnati, a voi

Giampaolo, dopo l’Atalanta, ha detto che non sarà la sconfitta a convincerlo a bussare all’ufficio del presidente Cairo e del direttore Vagnati per chiedere rinforzi dal calciomercato. Eppure è proprio la sconfitta a sostituirsi al tecnico per eloquenza. Al Torino mancano almeno due titolari: il regista e la seconda punta. E questo è il minimo, perché compatibilmente con le uscite i granata potrebbero anche aver bisogno di un difensore centrale (si sta trattando per Andersen) e di un trequartista. Alle necessità aggiungiamo un fattore, il tempo. Tra una settimana esatta sarà il 5 ottobre, estremo limite di ogni trattativa. Chiuse le porte, i giochi saranno fatti. E sarà il tempo dei giudizi, fin qui in parte sospesi in attesa degli sviluppi degli ultimi giorni.

Toro, hai poco tempo: tra Torreira e Joao Pedro…

In parte, già, perché le tempistiche sono fin da ora criticabili. La sessione era per tutti complicata dalle conseguenze economiche della lunga sospensione causa Covid, ma è innegabile che l’azione del Toro si sia incagliata dopo il brillante avvio (Rodriguez, Linetty e Vojvoda erano arrivati a ridosso del raduno). E che soprattutto abbia trascurato due dei ruoli chiave per il 4-3-1-2 di Giampaolo.

L’inseguimento a Torreira proseguirà fino all’ultimo, “ma sarà difficile”, per dirla con le parole di Vagnati. Quello a Joao Pedro – e alternative di sorta – è partito da poco ma entrerà ora nel vivo.

Il rischio è che, con meno granelli nella clessidra, le conseguenze di eventuali contrattazioni fallimentari risultino deleterie. Il Toro e Giampaolo non possono permettersi di arrivare con una rosa incompleta nella stagione che voleva essere di rivoluzione ma sulla quale per ora pesa solo la scorsa annata disastrosa, male ammortizzata con il mercato e il cambio in panchina. Ci sono ancora sette giorni per raddrizzare il timone: non vanno sprecati.