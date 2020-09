L’Athletic Bilbao non molla Berenguer ma la richiesta di Cairo resta ancora alta

Calciomercato / L’Athletic vuole Berenguer: il Toro chiede circa 12 milioni più bonus. Da valutare anche la clausola “anti-Bilbao” con l’Osasuna

Due partite da titolare non bastano per convincere il Torino a togliere dal mercato Alejandro Berenguer. Il giocatore, infatti, nonostante abbia incassato la fiducia di Giampaolo anche per quanto riguarda il ruolo da trequartista (Per me ha la qualità per giocare lì), continua a non avere alcuna certezza di restare in granata. Vagnati sta infatti continuando nei discorsi con l’Athletic Bilbao che come noto ha da tempo messo gli occhi proprio sull’attaccante classe 1995. L’ostacolo, in questo senso, sarebbe però rappresentato dalle richieste della società granata. Dall’eventuale cessione dello spagnolo, infatti, il presidente Cairo vorrebbe monetizzare il più possibile ma le pretese sarebbero considerate troppo onerose dal Bilbao.

Toro, chiesti 12 milioni più bonus. E quella clausola con l’Osasuna…

Nulla di nuovo, insomma: gli spagnoli continuano a corteggiare l’attaccante ormai da mesi ma il costo del cartellino continua ad essere considerato troppo elevato. Dal canto suo il Torino, che vorrebbe chiudere sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 12 milioni più bonus, non è intenzionato ad abbassare il prezzo. D’altronde, nonostante le due uscite di campionato non abbiano completamente convinto tecnico e società, Berenguer rappresenta una risorsa che il Torino non ha nessuna intenzione di svendere. A maggior ragione quando in ballo potrebbe esserci anche un altro dettaglio da risolvere.

In caso di fumata bianca con il Bilbao, infatti, i granata potrebbero dover tenere fede ad una clausola inserita nel contratto dell’attaccante. Come noto, infatti, tra Athletic Bilbao e Osasuna, club di provenienza dello spagnolo, non corre di certo buon sangue e ai tempi della trattativa con il Torino l’accordo prevedeva il pagamento di una sorta di “indennizzo” in caso di rivendita di Berenguer al club rivale. Una cifra che, ovviamente, i granata vorrebbero far rientrare nell’ipotetico tesoretto derivante dalla cessione del giocatore. Puntare su uno sconto, dunque, non sembra una strada percorribile da parte del Bilbao che, tuttavia, non molla la presa. Intanto, alla chiusura del mercato manca una settimana appena.