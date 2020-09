Fausto Vera: "Ascoltiamo le proposte ma non c'è ancora quella giusta" - Toro.it

Fausto Vera chiarisce che al momento il suo futuro è in patria: nessuna offerta allettante né per il 2000 né per la sua società, l’Argentinos Juniors

Ha rinnovato con l’Argentinos Juniors ed è uscito dai radar granata, col concomitante interesse crescente per Torreira. Fausto Vera ha parlato anche del suo futuro a golazoargentino.com, chiarendo che al momento non ci sarebbero offerte tali da convincerlo a lasciare la sua attuale squadra: “Sono felice all’Argentinos Juniors, ovviamente ascoltiamo le proposte dall’estero ma dobbiamo aspettare e se arriverà qualcosa che avvantaggerà me e la società valuteremo la possibilità del mio trasferimento”. Così il classe 2000 che oltre che dal Torino è anche seguito dal Cska. Fino ad oggi né l’offerta granata né quella dei russi ha convinto società e giocatore.