Torino, Rauti in prestito al Palermo: è UFFICIALE - Toro.it

Nicola Rauti è, fino al termine della stagione, un nuovo giocatore del Palermo: l’attaccante ex Primavera è stato ceduto alla società siciliana con la formula del prestito secco. Per il centravanti classe 2000 si tratta della seconda esperienza consecutiva in serie C: lo scorso anno, da gennaio fino allo stop del campionato aveva vestito la maglia del Monza, dando il suo contributo per la sua promozione in B dei lombardi, ora spera di poter festeggiare l’accesso in caletterai anche con la maglia rosanero.

Calciomercato Torino: Rauti al Palermo

Oltre al Palermo, Rauti era nel mirino del Pescara, che invece già milita in serie B: il Torino e il giocatore hanno però preferito la soluzione rosanero, dove l’attaccante potrà giocare con maggiore continuità. Questo il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Palermo Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti”.