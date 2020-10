Serie A, la Samp ufficializza Keita Balde. Bakayoko verso il Napoli

Calciomercato Serie A / Proseguono le trattative: Lautaro è bloccato a Milano da Dembele, che piace alla Juve. Borja Mayoral arriva alla Roma

Il calciomercato entra nel vivo per le ultime fiammate. Con il mese di ottobre appena cominciato, si intensificano le trattative, che chiuderanno definitivamente il 5. Tra i club che cercano ulteriori incentivi per lo sprint finale c’è l’Inter di Conte. Un mercato ricco per i neroazzurri, che però vedono il proprio percorso minato dal Barcellona, da tempo su Lautaro Martinez. L’argentino è tentato dai catalani ma la trattativa per ora resta bloccata. I blaugrana vogliono infatti prima liberare un posto ed il giocatore che potrebbe concedere una possibilità al Toro Martinez è Dembele. Una buona offerta per l’esterno offensivo francese assicurerebbe un rincaro nelle casse del club spagnolo, che si attiverebbe quindi per accaparrarsi il talento neroazzurro. Ed è proprio qui che entra in scena la Juventus. Dopo il mancato arrivo di Suarez, approdato all’Atletico Madrid, i bianconeri starebbero pensando proprio a Dembele per rinforzare la rosa di Pirlo. Resta quindi tutto nelel loro mani. L’Inter intanto ha annuncianto l’imminente addio di Dalbert, che approderà al Rennes in prestito per due milioni, con il riscatto fissato a 12.

Sampdora, si pensa a Fazio. Ronaldo Vieira può partire

Anche la Samp, reduce da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Juventus e Benevento, prosegue dritta per la sua strada, cercando di affondare gli ultimi colpi. L’acquisto dell’ultimo minuto in questo caso è Keita Balde, acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Monaco. Non è però l’ultimo della lista. A caccia di un mediano per ranieri i doriani avrebbero puntato Adrien Silva, centrocampista del Leicester City, con il quale avrebbero già avviato i contatti, senza però arrivare ad un accordo deinitivo. Intanto prosguono i lavori sul fronte Verre, che potrebbe restare alla corte di Ranieri, permettendo a Ronaldo Vieira di partire. I blucerchiati inoltre, nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti per Fazio, verso l’addio alla Roma, ma che piace anche al Cagliari. Un mercato tutt’altro che concluso per il club di Genova.

Serie A, il calciomercato delle altre

Ultimi giorni disponibili per rinforzare la rosa anche per gli altri club di Serie A. Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Jens Petter Hauge, attaccante del FK Bodø/Glim. Difficile invece l’arrivo di Bakayoko, che però piace al PSG ed al Napoli, che continua intanto a lavorare per il trasferimento di Milik al Tottenham. La Roma ha chiuso per Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid, che domani dovrebbe arrivare nella Capitale per firmare un prestito biennale con diritto di riscatto. Anche la rivale d’eccellenza biancoceleste non è rimasta con le mani in mano. Ha infatti ufficializzato l’arrivo di Gabriel Pereira dal Monaco.