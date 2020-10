Torino, tentativo per Inglese: contatti in corso - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati ci prova per Inglese del Parma: è una delle opzioni per l’attacco, viste le difficoltà per arrivare a Joao Pedro

Il nome di Roberto Inglese entra con forza tra gli obiettivi del Torino, in queste ultime ore di calciomercato. L’attaccante del Parma può essere il rinforzo in attacco che Cairo, Vagnati e Giampaolo hanno posto come prioritario per puntellare la rosa. Con poco tempo a disposizione e risorse limitate, il ds granata è al lavoro su più fronti per cogliere l’occasione migliore. E il classe 1991 di Lucera è uno dei profili su cui nelle ultime ore si sono registrate le insistenze del Toro, incassata la riluttanza del Cagliari, poco propenso ad abbassare il prezzo di Joao Pedro.

Non solo King: Vagnati lavora su più nomi

Accanto all’opzione Joshua King, dunque, il Torino sta lavorando all’ipotesi Inglese. I contatti con il Parma erano partiti già martedì, ma sono tuttora in corso. Vagnati ha trovato nei ducali la disponibilità a parlare di una eventuale cessione, sebbene il discorso sia al momento appena abbozzato.

Un dettaglio, a margine. Inglese ha saltato l’ultima sfida di campionato contro il Bologna per una distrazione muscolare e ancora ieri ha svolto solo terapie a Collecchio. Sarà anche questo un fattore, per determinare la fattibilità dell’operazione.