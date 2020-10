Torino, Joao Pedro costa: i granata non mollano King

Calciomercato Torino / Il Cagliari vuole 20 milioni per l’attaccante rossoblù, considerati eccessivi da Cairo. Vagnati continua a seguire King del Bournemouth

Pochi giorni ma molte pedine quelle attese da Giampaolo per poter considerare la rosa completa e concentrarsi esclusivamente sul campo. Tra i reparti ancora in fase di costruzione c’è sicuramente l’attacco. Nelle ultime ore si è aggiunto un nome alla lista di Vagnati, che potrebbe andare a sostituirsi a Joao Pedro, al momento fuori portata per i granata. Il Toro non molla infatti Joshua King, seconda punta del Bournemouth, che potrebbe essere spinto a cambiare aria dopo la retrocessione del club in Championship, seconda divisione inglese.

Joshua King, la spalla ideale per Belotti

La Serie A potrebbe fare perciò gola al norvegese, che figura tra i profili che farebbero al caso di Giampaolo. I granata vogliono mettere Belotti nella migliore condizione possibile, trovandogli un compagno di reparto che possa servirlo ed aiutare ad andare in gol. King, dotato di qualità e riadattabile anche ad ala sinistra ed a punta, sarebbe quindi la spalla perfetta per il capitano granata, ufficialmente fuori dal mercato secondo quanto affermato da Cairo. I gol del numero 9 granata hanno tenuto a galla il Torino, portandolo alla salvezza: quest’anno serviranno però allo stesso Belotti in ottica Euro2021.

Torino-Joao Pedro: operazione difficile

Con Zaza poco reattivo, così come Verdi, c’è perciò bisogno di un innesto. La prima scelta era Joao Pedro, considerato però troppo costoso per il club di via dell’Arcivescovado, che si è mobilitato per trovare alternative valide con la chiusura del mercato che si avvicina. Il Cagliari ha infatti chiesto a Cairo 20 milioni per il proprio numero 10, favorevole all’approdo sotto la Mole. Il Toro ha preso tempo attendendo di vendere qualcuno, ma le cessioni non sono poi arrivate. Con il tempo che stringe, Vagnati sta quindi virando sempre più sull’ex United. Giorni decisivi per la buona riuscita dell’affare.