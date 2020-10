Ferrero: “Ramirez vuole andare al Toro. Domani incontriamo l’agente”

Le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero su Gaston Ramirez ed il possibile trasferimento in granata da Giampaolo

Un ‘sì’ tanto atteso quanto imminente quello di Gaston Ramirez per il Torino. Il richiamo di Giampaolo avrebbe convinto l’uruguaiano, attualmente alla Sampdoria di Ranieri, ad approdare sotto la Mole. A far ben sperare il tecnico del Toro anche le parole di Cairo, che ha confermato i contatti tra Vagnati ed Osti proprio per il trequartista blucerchiato. Non è l’unico ad aver rilasciato commenti a riguardo. Massimo Ferrero, il presidente del club genovese, ha infatti espresso la sua in riferimento all’arrivo di Adrien Silva, definito come “colpaccio”, e che potrebbe liberare Ramirez.

Ferrero: “Ramirez non ha prezzo”

“La cessione di Ramirez? Sarei felice per Giampaolo e per il ragazzo, ma rimarrò infelice io. Domani ci sarà il suo agente Betancourt che incontrerà i miei uomini, Osti e Pecini che proveranno a far felice il ragazzo e Giampaolo. Sicuramente l’allenatore del Torino lo vuole a tutti i costi e lui vuole andare“, queste le parole di Ferrero a Calciomercato.com sull’uruguaiano e l’eventuale trasferimento in granata. Nessun commento però per quanto riguarda le cifre del’affare: “Non si parla di offerte. Ha un contratto in scadenza e se lui crede di poter andare a giocare dal suo maestro, che è Giampaolo, ed è felice, io sono un po’ infelice ma va bene così. La sua valutazione? Non ha prezzo. Però non c’è problema, non parliamo sempre di soldi. Parliamo di sport“. Si prospettano giorni decisivi.