Ramirez, passi avanti verso Giampaolo: il Torino pronto al terzo acquisto dalla Samp

Calciomercato Torino / Dopo Linetty e Murru, i granata sono vicini a definire l’arrivo di Ramirez dalla Sampdoria: giornata importante

Davide Vagnati ha un contratto triennale pronto nel cassetto, in calce al quale manca solo la firma di Gaston Ramirez. L’uruguagio della Sampdoria si è avvicinato ieri, quando i nuovi contatti tra il suo agente – Betancourt, lo stesso di Torreira, che invece è destinato all’Atletico Madrid – e il diesse granata hanno infuso ottimismo negli attori in gioco. Tutto confermato anche dalla controparte della trattativa, la Sampdoria, che aspetta solo il via libera dall’entourage del calciatore per ratificare l’accordo con il Toro. Ferrero, presidente blucerchiato, parlava così: “Domani il suo agente incontrerà i miei uomini, Osti e Pecini che proveranno a far felice il ragazzo e Giampaolo. Sicuramente l’allenatore del Torino lo vuole a tutti i costi e lui vuole andare”.

Toro e Sampdoria legate dal calciomercato

Una doppia volontà da tradurre in una stretta di mano, insomma. Poi Ramirez potrà sbarcare a Torino e ritrovare il suo “maestro”, per dirla ancora con le parole di Ferrero. Oggi, dunque, sarà una giornata cruciale. Betancourt incontrerà la Samp dopo aver ricevuto la proposta di Vagnati. Ormai basta un solo sì.

Per il Toro, potrebbe essere il terzo acquisto proveniente dalla Sampdoria. Sono già in granata, infatti, la mezzala Linetty e il terzino Murru. Il denominatore comune? Marco Giampaolo, che ha allenato i tre a Genova e ora li vuole tutti sotto la Mole per costruire un progetto nato proprio come calco della positiva avventura del tecnico in Liguria.