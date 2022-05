Contro il Verona Ola Aina ha giocato titolare per sostituire Singo, Juric lo sta mettendo in mostra in vista del mercato

Dopo un inizio da titolare Ola Aina ha perso il posto cedendolo a Vojvoda che sull’out di sinistra sta facendo vedere tutte le qualità che non era riuscito a mettere in mostra giocando a destra, anche perché lì era ostacolato da Singo. Da dopo la coppa d’Africa Ola Aina è raramente sceso in campo, stando seduto il più delle volte in panchina. A causa dell’operazione a cui Singo si è dovuto sottoporre il numero 34 è potuto scendere in campo nella sfida contro il Verona. Probabilmente Ivan Juric ha approfittato dell’assenza forzata di uno dei titolarissimi per cercare di mettere in mostra un giocatore che in questa stagione non ha mai convinto, soprattuto in vista del mercato estivo. Infatti Juric ha sempre basato il suo gioco molto sugli esterni, ma in questa stagione non è riuscito subito ad avere una risposta da parte dei suoi giocatori. La situazione sulle fasce è migliorata nella seconda parte di campionato con lo spostamento di Vojvoda sull’out di sinistra che era quello che funzionava meno.

Il Toro vuole rinforzare le fasce

Il mercato estivo sicuramente dovrà occuparsi di migliorare la situazione sulle fasce, per cercare di fare, già dalla prossima stagione, il salto di qualità auspicato da Juric e da tutti i tifosi del Toro. Per questo i granata sarebbero interessati a portare a Torino Ridvan YIlmaz. Terzino sinistro del Besiktas promette molto bene. Classe 2001 ha 20 anni. In 27 presenze con la squadra turca ha segnato 3 gol e fatto 4 assist. Il suo valore di mercato è di 5,5 milioni di euro, prezzo sicuramente abbordabile per il Torino, anche considerando la molto probabile cessione di Bremer. Purtroppo la trattativa con la squadra turca procede a rilento, e ci sarebbe bisogno di un cambiamento di situazione. Questo cambiamento potrebbe arrivare in caso di cessione di Ola Aina che non trova spazio in granata.