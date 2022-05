Juric ha ufficialmente perso Brekalo, per Praet si tratta: la coppia sulla trequarti ‘scoppia’ prima della fine del campionato

Tutto (o quasi) da rifare. A pochi giorni dal termine del campionato la testa è già oltre, con l’obiettivo di allestire in circa un mese e mezzo la squadra da consegnare a Juric per il raduno di luglio. Di ieri l’ufficialità dell’addio di Josip Brekalo: attraverso i canali ufficiali Vagnati ha spiegato perché il Torino non ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore di proprietà del Wolfsburg, il secondo marcatore della squadra dopo Belotti. Questione di ambizioni, quelle che con ogni probabilità allontaneranno Bremer e che stanno facendo tentennare proprio il Gallo. Un Torino più povero sulla trequarti: senza il croato, certamente il più continuo – per rendimento ma pure per forma fisica – il club dovrà ora capire il da farsi su Praet. Preoccupano gli infortuni, anche se è sotto gli occhi di tutti quanto il rendimento della squadra con il belga sia stato sopra la media.

Praet-Brekalo, coppia ideale

La partenza sicura di Brekalo spariglia le carte perché considerata la notevole cifra che il Toro avrebbe dovuto pagare per tutti i riscatti si ipotizzava sì qualche sorpresa, però non quella croata. Titolarissimo di Juric, in Praet ha trovato il partner ideale in granata, non sposandosi al contrario con Pjaca, motivo per cui spesso quest’ultimo, anche quando non infortunato, è stato sacrificato.

Ora Brekalo è perso: lecito pensare che il Torino voglia puntare almeno su una certezza come Praet, un giocatore già inserito nel gruppo di Juric, alternandolo a nuove scommesse. Restano però le perplessità sulla gestione del croato: non si può fare a meno di pensare alle parole di Juric sui prestiti, più che mai attuali. Anche per Brekalo, come per Pobega, il Toro ha lavorato per gli altri.