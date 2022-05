Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha parlato anche della situazione di Brekalo e del perché non è stato riscatto

“Abbiamo avuto più di un incontro con Josip e col nuovo agente, anche col padre. Da qualche mese ha comunicato a me e allo staff tecnico che il suo desiderio è di non continuare con noi, con grande rammarico perché Josip ha fatto bene, ha avuto soprattutto un inizio importante, domenica ha fatto una grande giocata”, ha spiegato il direttore tecnico Vagnati. “Siamo rimasti delusi, avevamo tutta la voglia di investire sul trasferimento, si parla di una cifra importante specie dopo quanto accaduto con il Covid, eravamo tutti pronti, il presidente era pronto a fare un investimento importante. Finita la partita col Verona abbiamo voluto io e il presidente parlare col ragazzo, Purtroppo non c’erano i presupposti, ha una sua idea. Voglio al Torino gente col fuoco dentro, in grado di sudare per questi colori. Chi non ci crede veramente dà sempre problematiche”.