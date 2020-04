Sirene inglesi per Aina, ma Cairo non fa sconti

Non andrà via per meno di 10 milioni Ola Aina: West Ham ed Everton hanno fatto i primi sondaggi, ma Cairo non andrà al di sotto di quella cifra

Arrivato due stagioni fa quasi all’improvviso, spedito in campo alla prima occasione per emergenza. Così è iniziata l’avventura al Torino di Ola Aina: l’ex Chelsea, è stato poi riscattato un anno dopo da Urbano Cairo per una cifra pari a dieci milioni. Ed è la soglia sotto la quale il presidente non vorrà scendere se, la prossima estate, dovesse arrivare per l’esterno nigeriano un’offerta. Per esempio dall’Inghilterra: sulle sue tracce ci sono West Ham ed Everton, opzioni che consentirebbero ad Aina di “tornare a casa” e ritrovare i suoi affetti. Arricchito da due stagioni italiane che certamente lo hanno fatto crescere.

Per Aina si tratta dai 10 milioni in su

Considerata anche la situazione di De Silvestri e le partenze probabili di alcuni dei big (per esempio in difesa), il Toro non avrà di certo intenzione di smontare pezzo per pezzo l’attuale squadra. Specie in un ruolo dove al momento c’è carenza: sono tre i laterali a disposizione (Aina, Ansaldi e De Silvestri) e chi dovesse bussare alla porta del Toro dovrà farlo con una proposta convincente.

Tradotto: con una cifra superiore a quei 10 milioni che Cairo ha speso nell’estate del 2019 per poter avere in mano l’intero cartellino di Aina, dopo un anno di prestito. Nessuna intenzione di abbassare il prezzo: è la prima condizione per poter trattare per il nigeriano, fermo restando che ad oggi Aina non è affatto in cima alla lista dei sicuri partenti.