De Silvestri, il rinnovo non è scontato: per questo il Toro si cautela con Mogos

Il prolungamento del contratto di De Silvestri con il Torino è tutt’altro che certo, Bava sta già valutando le alternative: Mogos è un’opzione percorribile

“C’è un legame forte con Torino e tutto l’ambiente, sono qui da quattro anni, qui c’è un ambiente sano”. Parole queste che Lorenzo De Silvestri ha pronunciato solamente pochi giorni fa, parole che lasciavano presagire che la trattativa per il rinnovo del suo contratto fosse in discesa, una sorta di formalità facilmente risolvibile. La trattativa tra il terzino e la società granata ha però subito un rallentamento e non appare affatto scontato che alla fine si arriverà alla fumata bianca, per questo motivo il Torino si sta cautelando seguendo altri terzini: Vasile Mogos è in cima alla lista di Massimo Bava.

Calciomercato Torino: De Silvestri in scadenza di contratto

Il contratto di De Silvestri scadrà il prossimo 30 giugno (verrà prorogato di qualche giorno nel caso, come sembra, il campionato dovesse finire oltre questa data) poi, nel caso non trovasse un accordo, potrebbe svincolarsi a parametro zero e accordarsi con un altro club (Sinisa Mihajlovic lo riabbraccerebbe volentieri al Bologna). Prima di pensare all’erede di De Silvestri, Bava e Cairo cercheranno comunque di giungere a un accordo per il rinnovo.

Calciomercato Torino: Mogos l’alterativa a destra

Come detto in precedenza, se l’intesa non dovesse essere trovata, Vasile Mogos è uno dei principali candidati alla sostituzione del numero 29: una trattativa per il terzino rumeno era già stata abbozzata lo scorso gennaio ma non arrivò alla conclusione. Ora Bava ha riallacciato i contatti con la Cremonese, squadra proprietaria del cartellino del giocatore: Mogos, che in questa stagione ha anche convocato la nazionale della Romania (a novembre l’esordio contro la Svezia), difficilmente resterà in grigiorosso ancora a lungo. Il Torino vuole farsi trovare pronto nel caso ci fossero l’occasione e le condizioni per chiudere l’affare.