Torino: sondaggio per Mogos, rivelazione della Cremonese e della Romania

Calciomercato Torino / Il direttore sportivo Massimo Bava ha posato i propri occhi su Vasile Mogos, terzino destro della Cremonese e della nazionale rumena

L’attenzione di Massimo Bava, in vista della sessione estiva di calciomercato, non è focalizzata solamente sui giocatori delle altre squadre di serie A o su quelli dei club stranieri. Il ds, con l’aiuto dei suoi osservatori, sta scandagliando con attenzione anche la serie B, alla caccia dei migliori talenti del campionato cadetto: è così che nel mirino del Torino c’è finito anche Vasile Mogos, terzino destro rivelazione della Cremonese che negli ultimi mesi è riuscito a conquistare anche la nazionale della sua Romania. Lo scorso 15 novembre ha esordito con la maglia del proprio Paese nel match contro la Svezia valido per le qualificazione all’Europeo.

Chi è Vasile Mogos

Classe 1992, Mogos è un terzino possente (ma in passato è stato impiegato anche come mezzala a centrocampo), altro 1.86 metri è destinato a lasciare la Cremonese a fine stagione (il contratto scadrà nel 2021) per approdare in qualche piazza più prestigiosa, magari in serie A. E il Torino ha già effettuato i primi sondaggi.

Mogos vive in Italia da quando aveva sette anni, è cresciuto in Piemonte e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia dell’Asti. Dopo tanta gavetta, la serie D con le maglie di Asti e Real Vicenza, la Lega Pro seconda divisione con il Delta Porto Tolle, la Lega Pro prima divisione con Lumezzane e Reggiana, dal gennaio 2017 è uno dei protagonisti della serie B: prima si è messo in luce all’Ascoli, poi la definitiva esplosione alla Cremonese negli ultimi due anni.

Calciomercato Torino: da Marchizza a Paleari, tanti giocatori seguiti in serie B

Come detto in precedenza, Mogos non è l’unico calciatore del campionato cadetto che il direttore sportivo Bava sta seguendo: tra i giocatori che hanno attirato l’attenzione del dirigente del Torino ci sono infatti anche il centrale dello Spezia Riccardo Marchizza e il portiere del Cittadella Alberto Paleari. Senza dimenticare Jacopo Segre, che dopo la buona stagione fin qui disputata con il Chievo Verona il prossimo anno dovrebbe rientrare alla base.