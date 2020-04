Torino: Izzo può portare Gagliardini e Pinamonti

Calciomercato Torino / I nerazzurri hanno messo gli occhi su Izzo, i granata hanno invece nel mirino Gagliardini e Pinamonti

La sosta forzata del campionato di Serie A dovuta alla grande emergenza coronavirus non sta fermando ovviamente quelle che sono le trattative già da ora imbastite in vista del prossimo calciomercato. E il Torino, attivo sul fronte entrate, dovrà anche ragionare sulle uscite di quei giocatori che stavolta il presidente Cairo non potrà trattenere. Non è detto che ci sia una valanga di partenze, però certo è che tra i giocatori che in Serie A hanno più mercato ci sono anche alcuni granata. Uno di questi, Armando Izzo, è reduce da una stagione altalenante anche se un anno fa, alla prima in granata, ha mostrato quanto possa essere alto il suo rendimento.

Gagliardini e Pinamonti nel mirino

Non un caso che l’Inter abbia messo gli occhi sul giocatore, muovendo con sondaggi che presto potrebbero trasformarsi in una vera e propria trattativa. E sul fronte opposto l’Inter ha due giocatori che il Toro segue con attenzione.

Uno è Gagliardini: il centrocampista sarebbe il rinforzo ideale per un settore così nevralgico eppure nelle ultime sessioni rimasto ai margini delle priorità dei granata. L’altro è Pinamonti, già “avvicinato” nel corso del mercato di gennaio. Formalmente del Genoa, l’attaccante classe ’99 è ancora “sotto il controllo” proprio dell’Inter che, quando riaprirà la nuova sessione, dovrà gestire le numerose richieste per il giocatore.

Pinamonti come vice (o spalla) di Belotti

Se con Mazzarri il Toro partiva dal presupposto che Belotti avrebbe giocato sempre da solo, sostenuto al massimo da una mezza punta, con Longo la squadra ha iniziato a subire una trasformazione. Più spazio a Zaza nei mesi che verranno ma il destino dell’attaccante non è così chiaro: ed ecco che il Toro per cautelarsi sta sondando il terreno per un profilo alla Pinamonti: giovane, da lanciare e che possa di tanto in tanto accettare anche qualche panchina.