Nel rush finale di campionato Ansaldi dovrà dare tutto per cercare di convincere il Toro a puntare ancora su di lui in futuro

Il campionato si sta avviando piano piano alla sua conclusione e all’interno del Toro, che sta attraversando un periodo particolarmente difficile, si cominciano a fare le prime valutazioni in vista della prossima stagione. Proprio per questo i giocatori che vorranno rimanere in granata, in questo finale di campionato, dovranno lottare per conquistare la permanenza. Tra di loro chi sicuramente è pronto a dare il tutto per tutto è Cristian Ansaldi, che ha il contratto in scadenza senza opzione di rinnovo. Per l’esterno argentino non c’è solo la grande voglia di conquistare la permanenza all’ombra della Mole, ma c’è anche una decisa intenzione di dare uno mano al Toro a uscire dal periodo buio che sta attraversando, con Belotti e compagni che non riescono più a vincere. Infatti, l’ultima volta che i granata hanno raccolto i 3 punti è stato a metà gennaio contro la Sampdoria a Marassi. Da lì in poi solo pareggi e sconfitte. Adesso è ora che il Toro rialzi la testa. Ansaldi lo sa e vuole dare il suo contributo.

La stagione di Ansaldi

Fino a qui la stagione di Ansaldi è stata sottotono. Il difensore argentino ha collezionato 14 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia. Il difensore ex Inter solo in quattro partite è sceso in campo dal 1’ minuto: nella prova casalinga contro la Salernitana, a Venezia, nel match contro il Genoa vinto dai granata e nella partita persa contro il Cagliari tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino. Anche quest’anno Ansaldi ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, oltre ad aver contratto il Covid a gennaio. Al suo rientro l’argentino ha un po’ deluso le aspettative di tutti non riuscendo mai a risultare incisivo. Il difensore proverà a cambiare marcia in questo finale di stagione.

Il numero 15 granata ha ancora tanta voglia di Toro

Le occasioni per Ansaldi per rimboccarsi le maniche e convincere il Toro a rinnovargli il contratto saranno sempre meno perché il tempo scorre, ma l’argentino lo sa. Il numero 15 del Toro non vuole perdere il treno. Lui che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia granata, sia nei momenti positivi sia in quelli bui. Non è un caso infatti che Ansaldi abbia sempre dichiarato di trovarsi bene a Torino, sia lui che la sua famiglia, e di voler giocare fino a quarant’anni con l’intenzione di terminare la sua carriera con il Toro. Questo è il motivo principale per il quale Ansaldi è pronto a combattere, per avverare questo suo desiderio. Sicuramente a fine campionato ci sarà modo e tempo per l’argentino e per il club granata per decidere cosa è meglio per tutti.