Calciomercato Torino / C’è tempo fino al 30 marzo per esercitare la clausola per il riscatto di Brekalo ma la decisione è già stata presa

Josip Brekalo diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Torino. Gli sono bastate sei reti e un assist, ma soprattutto colpi da acquolina in bocca, per convincere la società ad esercitare la clausola di undici milioni per il riscatto concordata col Wolfsburg, in scadenza il 30 marzo. Contratto quadriennale per il nazionale croato, che avrà tempo fino al 2026 per deliziare il popolo granata e togliersi qualche soddisfazione collettiva e personale.

Brekalo, a Torino subito decisivo

Più volte nei mesi precedenti aveva rimarcato il suo ottimo inserimento sotto la Mole. “Torino mi ha reso felice: è il momento più bello e importante della mia carriera”. Lo stesso sosteneva a novembre il suo agente Ismet Dizdarevic “Lui a Torino è felice. Se il Torino lo riscatterà? Ne parleremo dopo Natale”. Ci è voluto qualche mese in più per la conferma ufficiale, ma Brekalo giorno dopo giorno ha dimostrato di trovarsi alla grande e di voler continuare il suo percorso di crescita in granata.

Calciomercato, Torino-Brekalo: le cifre dell’affare

L’accordo trovato a fine agosto con il Wolfsburg per il passaggio di Brekalo al Torino prevedeva un prestito oneroso a 1 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 11 milioni, da esercitare però entro il fine marzo: Juric è rimasto subito conquistato dalle qualità del suo connazionale, che in poco tempo è diventato un titolare del Torino, tanto che la decisione di esercitare la clausola per il riscatto è maturata da diverso tempo. Ora è arrivato il momento di formalizzarla e nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale del riscatto di Brekalo. Juric può essere soddisfatto di avere dalla sua una pedina, per gli anni a venire, di assoluto rilievo.