Calciomercato Torino / Ismet Dizdarevic, il procuratore di Josip Brekalo, ha parlato del futuro del trequartista croato

Josip Brekalo è, insieme a Tommaso Pobega, il neoacquisto del Torino che ha trovato più spazio in questa prima parte di stagione (anche perché non è stato costretto a fermarsi per diverse settimane dagli infortuni come capitato a Marko Pjaca e a Dennis Praet). Il numero 14 è arrivato in estate alla corte di Ivan Juric dal Wolfsburg, che lo ha ceduto con la formula con diritto di riscatto per i granata. Del futuro del calciatore ne ha parlato il suo procuratore, Ismet Dizdarevic, ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Calciomercato Torino: Brekalo, parla l’agente

“Brekalo è molto felice del Torino, si è ambientato bene. È un giocatore importante e tutti conoscono il suo valore, ha qualità. E vuole fare ogni giorno sempre meglio. In estate ci sono stati tanti apprezzamenti, si. Ma il Torino era la soluzione più giusta, il mister e la società lo hanno voluto fortemente” ha spiegato l’agente del calciatore croato. Poi, riguardo alla possibilità che il club granata eserciti il diritto di riscatto: “Se il Torino lo riscatterà?È ancora presto. Ne parleremo dopo Natale. Lui al Torino è felice, vuole lavorare bene e crescere. È un grande talento, viene da stagioni importanti in Germania, ma voleva la Serie A”.