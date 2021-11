Calciomercato Torino / In nessuna delle 12 partite Juric ha avuto a disposizione tutti i suoi trequartisti: per gennaio chiede rinforzi

Josip Brekalo, Marko Pjaca, Dennis Praet, Karol Linetty, Simone Verdi: sono loro i cinque trequartisti che, nell’idea di gioco di Ivan Juric, dovrebbero alternarsi alle spalle dell’unica punta centrale e dare velocità, fluidità e imprevedibilità al gioco del Torino. L’allenatore non sdegnerebbe di certo l’idea di poterli alternare di partita in partita, con staffette nei secondi tempi in modo da avere sempre giocatori freschi e lucidi nella trequarti campo: peccato che nelle prime dodici giornate di campionato non ci sia stata nemmeno una gara in cui tutti fossero a disposizione.

Calciomercato Torino: trequartista cercasi

Brekalo e Praet sono arrivati al Torino dopo le prime due partite di campionato erano andate in archivio, poi alcuni infortuni hanno fermato Verdi, Pjaca oltre che gli stessi Brekalo e Praet (il belga è tra l’altro tornato con un problema muscolare anche dagli ultimi impegni con la nazionale). Non stupisce quindi che Juric abbia chiesto alla società rinforzi sulla trequarti per il mercato di gennaio, anche perché Verdi non è al centro del suo progetto, così come neppure lo sono Daniele Baselli e Magnus Warming, che fin qui hanno avuto pochissimo spazio. Aleksey Miranchuk, in uscita dall’Atalanta, è uno dei primi nomi sul taccuino di Davide Vagnati ma non è l’unico: il direttore tecnico granata sta infatti valutando anche alcune alternative e il suo tour in Sud America è servito pure a osservare alcuni calciatori offensivi.

Calciomercato Torino: Miranchuk in uscita dall’Atalanta

Nel weekend, intanto, è atteso a Bergamo l’agente di Miranchuk che esprimerà ai dirigenti nerazzurri la volontà del suo assistito di cambiare squadra a gennaio, possibilmente restando però nel campionato italiano. L’incontro è atteso anche in casa Torino per capire su quali basi (prestito con opzione per il riscatto o trasferimento a titolo definitivo) si potrà eventualmente imbastire una trattativa con l’Atalanta.