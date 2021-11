Praet non è stato convocato per la sfida contro il Galles per dei problemi alla coscia, il trequartista belga è tornato a Torino

Dennis Praet, non essendo stato convocato dal CT del Belgio Roberto Martinez per la sfida contro il Galles a causa dei problemi alla coscia, ha fatto rientro a Torino. Il trequartista belga non era stato a disposizione del CT Martinez neanche per la sfida di sabato scorso contro l’Estonia. Infatti, il numero 22 del Toro non era già al meglio della condizione fisica e proprio per questo il club granata sperava che Praet non venisse convocato dal Belgio. Adesso il trequartista belga verrà visitato dallo staff medico granata per valutare le sue condizioni. Sembra dunque molto difficile che Praet possa recuperare in vista della sfida contro l’Udinese. Il giocatore ex Sampdoria fin qui è stato molto sfortunato, costretto a fermarsi in diverse occasioni a causa di infortuni. Il Toro è consapevole di dover tener conto della fragilità del trequartista belga.