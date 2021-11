Granata in Nazionale / Anche Sanabria si aggiunge alla lista degli infortunati. Il CT rassicura sulle sue condizioni

Continuano i guai per i granata in Nazionale. Dopo Brekalo, Praet e Rodriguez si aggiunto anche Sanabria alle vittime di infortunio in questa pausa nazionali. Il paraguaiano, pedina fondamentale per l’attacco del Torino e della sua Nazionale, si è fermato nei giorni scorsi, dopo il match contro il Cile. Il CT della nazionale paraguaiana ha però rassicurato i più sulle sue condizioni, potrebbe infatti recuperare in tempo per la sfida contro la Colombia in programma per mercoledì alle ore 17.00.

Torino, Sanabria: il ct del Paraguay rassicurare

La buona notizia è arrivata direttamente dal tecnico della Nazionale Guillermo Barros Schelotto, che ha militato anche sulle panchine di Palermo e Boca Junior. “Le condizioni di Julio Enciso, Marias Rojas e Antonio Sanabria? Conto che abbiano la possibilità di giocare ma il medico mi ha detto di aspettare per capire se ce la faranno al cento per cento e se saranno arruolabili. La Colombia è una squadra importante, con giocatori ottimi, di livello internazionale“, queste e parole dell’allenatore durante la conferenza di rpesentazione della prossima sfida.

Sanabria già in campo venerdì contro il Cile può recuperare

Sanabria, sceso in campo contro il Cile venerdì, è rimasto sul rettangolo verde per soli sessantaquattro minuti. La sua poca incidenza ha infatti costretto Schelotto a sostituirlo con Carlos Gonzalez Espinola. Si è poi fermato a causa di un problema ma il recupero potrebbe essere più veloce del previsto. Un segnale positivo che restituisce un po’ di speranza soprattutto al Torino. Il club granata sta infatti perdendo diversi elementi ed alla ripresa della Serie A c’è l’Udinese ad attenderlo.