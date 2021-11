Calciomercato Torino / Sofyan Amrabat, già nel mirino dei granata in estate, ptorebbe arrivare a gennaio come rinforzo di centrocampo

Con l’anno nuovo si avvicina anche la sessione di mercato invernale, argomento già toccato da Ivan Juric, che vuole degli innesti che rispecchino le sue richieste. Tra questi figura il nome di Amrabat, con lui già al Verona nel 2019 e già nel mirino del Torino ad agosto. Per far sì che l’idea si concretizzi è però necessario per Vagnati piazzare prima gli esuberi di centrocampo che affollano l’organico granata.

Toro, priorità alla cessione di uno tra Baselli e Rincon

Già in estate infatti, la mancata cessione di alcuni giocatori considerati superflui ha impedito ad Amrabat di arrivare al Toro. Tra questi figurano i nomi di Baselli e Rincon, entrambi poco utilizzati nel gioco di Juric e soprattutto poco incisivi nelle chance avute. La valutazione del tecnico è stata resa nota dopo poco e non li prevede nel futuro del Torino. Quella di gennaio può perciò essere la finestra di mercato giusta per farli partire e generare nuovi spazi da riempire oltre a far rientrare un gruzzoletto da poter reinvestire.

Amrabat, da riserva alla Fiorentina a possibile titolare con Juric

La Fiorentina valuta infatti Amrabat 15 milioni, cifra piuttosto importante, soprattutto per il Torino. Il giocatore però attualmente fa la riserva e potrebbe voler lasciare il club almeno temporaneamente. Il modulo di Juric gli è particolarmente funzionale ed il marocchino potrebbe perciò essere l’innesto giusto per rinforzare il centrocampo. Tutto passa ora nelle mani di Davide Vagnati, che dovrà operare al meglio sul fronte opposto prima, cioè quello delle cessioni. In caso contrario, il finale della storia sarebbe lo stesso di quest’estate.