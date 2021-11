Calciomercato Torino / David Zima, arrivato in estate, ha avuto poco spazio. Restano pochi match per rendersi convincente

Tanti esuberi e giocatori inutilizzati in casa Toro in questo momento. Nonostante i numerosi infortunati, restano tanti i profili che non hanno del tutto convinto Juric o che sono piuttosto indietro nelle sue gerarchie. Tra questi c’è David Zima, arrivato al termine della sessione estiva e reduce da poche partite sulle gambe. Il difensore non è infatti ancora riuscito a scalzare i compagni di reparto, finendo ai margini. Il mercato di gennaio può quindi essere l’occasione giusta per mandarlo in prestito e permettergli di avere continuità.

Toro, poco spazio per Zima nella difesa di Juric

Arrivato dallo Slavia Praga per cinque milioni, il difensore ceco doveva essere il rinforzo per eccellenza per la difesa granata. Ha però avuto solo tre occasioni totali fino ad ora, durante le quali ha dato riprova delle proprie qualità: la prima è arrivata contro la Salernitana, subito dopo il suo arrivo. Anche nel derby è stato inserito titolare, cosa non accaduta invece contro il Venezia, match durante il quale ha ottenuto solamente una decina di minuti. Il tutto si è però rivelato insufficiente a connvincere Juric a dargli completa fiducia e la lista delle priorità è stata rivista.

Zima, si apre la possibilità del prestito a gennaio

Il tecnico lo vede infatti più come difensore centrale e quindi sostituto di Bremer che non esterno della difesa a tre, posizione pensata in origine. Gli preferisce infatti Djidji a destra, costringendolo a restare troppo spesso a guardare. A Zima restano quindi poche occasioni per far cambiare idea al croato. In caso contrario, potrebbe essere mandato in prestito essendo arrivato a titolo definitivo, per crescere ed accumulare esperienza. Il suo futuro è in bilico, almeno per quanto riguarda il prosieguo della stagione.